إصابة شخصين جراء إطلاق نار قرب مسجد في السويد

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار بالقرب من مسجد في مدينة أوريبرو غرب ستوكهولم.

وأفادت الشرطة السويدية في بيان بأنها تشتبه في وقوع إطلاق نار قرب المسجد، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد الأشخاص تعرّض لإطلاق نار أثناء مغادرته المسجد، مشيرة إلى تواجد الشرطة بكثافة في موقع الحادث، واستدعاء سيارات الإسعاف فورًا.

وحثت الشرطة السكان على الابتعاد عن المنطقة التي تم تطويقها، فيما قالت إذاعة سويسرية محلية: "تجري الشرطة عملية واسعة النطاق بشأن جريمة عنف خطيرة قرب مسجد".

وأوضحت الشرطة أنه تم تلقي البلاغ في الساعة 1:45 ظهرًا، وأن التحقيقات الأولية تتعلق بمحاولة قتل، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح نتيجة إطلاق النار، دون تقديم تفاصيل حول ملابسات الحادث أو ما إذا تم توقيف الفاعل.