الصحة العالمية تحذر: الكوليرا تتفشى في مناطق الصراع وتهدد عشرات الدول

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن تفشي الكوليرا يزداد في مناطق الصراع حاليا.

وقالت كاثرين ألبيرتي، وهي خبيرة في الكوليرا في منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل 390 ألف حالة إصابة، بينها 4300 حالة وفاة بالمرض في 31 دولة. وذكرت أن البيانات تشير إلى فشل كبير في المجتمع الدولي. وأضافت ألبيرتي: "يمكن الوقاية من الكوليرا ويمكن علاجها بسهولة".

يشار إلى أن الوضع يبعث على القلق بصورة خاصة في السودان وجنوب السودان وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن.

وأوضحت ألبيرتي أن الصراعات تفاقم من انتشار الكوليرا في جميع هذه الدول. ويحصل الأشخاص في مخيمات اللاجئين على ثلاثة لترات من الماء يوميا، للشراب والاغتسال والطهي. ويعتبر الحصول على مياه شرب نظيفة عاملا رئيسيا في مكافحة المرض.

منظمة الصحة العالمية: الموسم المطير قد يفاقم المشكلات

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن الوضع سيسوء في ظل حلول الموسم المطير الآن في المناطق الأفريقية المتضررة.

وشددت ألبيرتي على أن إنتاج اللقاحات يجري بأقصى سرعة ومن المتوقع أن يصل لكمية قياسية بحلول نهاية العام، لكن الطلب القياسي يفوق الإنتاج القياسي