وزير الخارجية الإيراني يؤكد عقد اجتماع غدا في جنيف مع مسئولين أوروبيين

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقد لقاء غدًا الجمعة، بين الوفد الإيراني ووزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، بالإضافة إلى مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وذلك في مدينة جنيف السويسرية.

وبحسب وكالة «تسنيم»، أكد عراقجي، في تصريح صحفي، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن التحضير لاجتماع مشترك بين الطرفين، موضحاً أن اللقاء جاء بطلب من الدول الأوروبية الثلاث، وسيُخصص لبحث المستجدات السياسية والملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا من الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الخميس ١٩ يونيو، وذلك لبحث التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط، وسبل وقف التصعيد العسكري بين إسرائيل وايران.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، أطلع المسئولة الأوروبية على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الإقليم.

واستعرض الوزير المساعي المصرية لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات؛ باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني، وتجنيب خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الإقليم.

وشدد الوزير عبد العاطي، على الأهمية البالغة لمواصلة الجهود الأوروبية؛ لخفض التصعيد والعودة إلى مسار المفاوضات.