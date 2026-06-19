وزير النفط العراقي :عودة صادرات النفط ستكون بشكل تدريجي

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أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير فجر اليوم الجمعة أن الحقول النفطية العراقية جاهزة لاستئناف عمليات استخراج النفط الخام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن وزير النفط العراقي قوله إن "العودة إلى الوضع الطبيعي ستتم بشكل متزايد حتى بلوغ معدلات الإنتاج السابقة".

وأضاف أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تواصلت مع جميع الزبائن لترشيح الناقلات المؤجرة والمملوكة من قبلهم لتحميل الكميات التعاقدية من النفط الخام العراقي عبر الموانئ الجنوبية".

وذكر أن" عودة صادرات النفط العراقية ستكون بشكل تدريجي استناداً إلى انسيابية مرورها عبر مضيق هرمز".

وكان المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية علي نزار الشطري قد اعلن أمس الخميس أن" مضيق هرمز لازال مغلقا أمام حركة الملاحة البحرية ولم يفتح لغاية هذه اللحظة".

وكان سليم الركابي المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط قد أبلغ وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)- أن"خبر إعادة فتح مضيق هرمز ما زال حديثا وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) وبالتنسيق مع الجهات المعنية تراقب المجال البحري وحركة السفن بشكل مستمر ومركز وتستكمل إجراءات إعادة التصدير بحرا بمجرد عودة الملاحة البحرية إلى سابق عهدها وإكمال إجراءات ترشيح ناقلات لتحميل النفط الخام العراقي".