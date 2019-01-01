«حماية المستهلك» يطلق اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين بالإسكندرية الأحد المقبل

يطلق جهاز حماية المستهلك قافلة حماية المستهلك بمحافظة الإسكندرية يومي الأحد والاثنين المقبلين بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري بمشاركة 70 شركة وكيانا من أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي: (مياه، كهرباء، غاز، شركات الاتصالات، السيارات، الأجهزة الكهربائية، السلع، الخدمات).

وأوضح الجهاز -في بيان اليوم الجمعة- أن الشركات ستنشر مراكز صيانة متنقلة فى الميادين العامة لخدمة المواطنين والانتقال الفوري لأي موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائية والسيارات بمشاركة فريق العمل المعني بمنظومة الشكاوى والضبطية القضائية بالجهاز لحل كافة شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية وفاعلية لخدمة أهالي (الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح – منطقة الساحل الشمالي) بالتنسيق مع محافظ الاسكندرية وبمشاركة كافة أطراف المنظومة الاستهلاكية.

وأشار الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك -في البيان- إلى أنه ستتم إقامة ندوة توعوية على هامش المبادرة بمشاركة رموز المجتمع المدني وممثلي كافة الفئات بعنوان "دور الدولة في حماية المستهلك للتأكيد على جهود الدولة في إجراءات ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وعرض لقانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الدولة بالاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وصون حقوقه، وتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.

وأكد عبدالمعطي أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية ويعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة.