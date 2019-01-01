إيران: ننفي فقدان أي طائرة دون طيار فوق مضيق هرمز أو أي مكان

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني، فقدان بلاده أي طائرة دون طيار فوق مضيق هرمز أو أي مكان آخر، حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية»، اليوم الجمعة.

وقال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، أمس الخميس، إنه ليس لديه أي علم بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز يوم الخميس، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ”دمرت“ واحدة.

وقال ظريف للصحفيين في الأمم المتحدة قبل اجتماع مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش ”ليست لدينا أي معلومات عن فقد طائرة مسيرة اليوم“.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ”دمرت“ طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز بعد أن اقتربت منها لمدى يشكل تهديدا في أحدث واقعة تشهدها منطقة الخليج.

وأضاف ترامب في حفل بالبيت الأبيض أن الطائرة المسيرة حلقت حتى اقتربت إلى مسافة ألف ياردة من المدمرة بوكسر.

وقال ”هذا هو الأحدث في سلسلة من الاستفزازات والأعمال العدائية من إيران ضد سفن في المياه الدولية. تحتفظ الولايات المتحدة بحق الدفاع عن أفرادنا ومنشآتنا ومصالحنا“.

وتابع قائلا ”تم تدمير الطائرة المسيرة على الفور“ دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان يوم الخميس إن السفينة الحربية الأمريكية بوكسر، وهي سفينة حربية برمائية هجومية، اتخذت ”إجراء دفاعيا“ ضد طائرة مسيرة بعدما اقتربت ”إلى مدى يشكل تهديدا“ في مضيق هرمز. لكن البيان لم يذكر جنسية الطائرة.

وتتصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج وأثارت تلك التطورات مخاوف من احتمال انزلاق البلدين الخصمين إلى أتون حرب.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالضلوع في سلسلة هجمات على ناقلات نفط بأهم شريان لنقل الخام في العالم منذ منتصف مايو أيار وتنفي طهران الاتهام.

وفي وقت سابق من يوم الخميس طالبت الولايات المتحدة إيران بالإفراج الفوري عن سفينة تحتجزها في الخليج. وقال قائد الجيش الأمريكي بالمنطقة إن واشنطن ستعمل ”بدأب“ لضمان حرية مرور السفن في الممر المائي الحيوي.