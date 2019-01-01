نائبة ديمقراطية: سأبقى «كابوسا» يطارد ترامب «الفاشى»

أكدت عضو مجلس النواب الأمريكى، الديمقراطية إلهان عمر، أمس الأول، أنها ستبقى «كابوسا» للرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى كان مؤيدوه قد هاجموها بعنف خلال تجمع انتخابى، ما دفعها إلى وصفه بـ«الفاشى».

وقالت إلهان عند عودتها إلى دائرتها الانتخابية فى مينيسوتا (شمال) حيث لقيت استقبالا حارا، لحضور تجمع إن «الكابوس (لترامب) هو أن يرى لاجئة صومالية تصل إلى الكونجرس». وأكدت «سنبقى كابوسا لهذا الرئيس لأن سياسته كابوس بالنسبة لنا».

وكانت عمر (36 عاما) وهى ابنة لاجئين صوماليين ونصحها ترامب بـ«العودة» إلى بلدها الأصلى وصفت الرئيس الأمريكى بـ«الفاشى». وقالت «الأمر لا يتعلق بى، إنه يتعلق بمعركتنا فى سبيل ما يجب أن يكون عليه بلدنا».

وكان مئات من أنصار الرئيس الجمهورى رددوا فى تجمع فى كارولاينا الشمالية، الأربعاء الماضى، «أعيدوها إلى بلادها» فى إشارة إلى عمر التى ولدت فى الصومال ولجأت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة حيث حصلت لاحقا على الجنسية.

وفى مواجهة الغضب، حاول ترامب النأى بنفسه عن هذا المشهد الذى أثار استياء كبيرا فى الولايات المتحدة.

وقال ترامب: «لم أكن مسرورا بذلك، ولا اتفق معه». وأضاف ترامب للصحفيين لدى سؤاله عن الهتاف وعن سبب عدم تدخله ليوقف الحشد عن ترداد الهتاف «أعتقد أننى فعلت ذلك بدأت بالتحدث بسرعة كبيرة».

وقد وقف على منصة تحمل شعار الرئاسة الأمريكية ولم يحاول فى أى وقت تهدئة الحشد وهو يردد هذا الشعار الجديد الذى يذكر بشعار آخر تم ترديده فى 2016 حول المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلارى كلينتون «احبسوها!».

وكرر ترامب أسماء المنتخبات الأربع اللواتى قدمن من أقليات ويقوم بمهاجمتهن بعنف منذ أربعة أيام.

وكما حدث فى 2016، ينبغى أن يفوز ترامب فى ثلاث ولايات أساسية هى ميتشيجن وبنسلفانيا وويسكونسين إذا أراد البقاء فى البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.