انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل

واصل طلاب الشهادة الثانوية العامة، اليوم الأحد، آداء امتحانات الدور الأول، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع، بينما أدى طلاب شعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، وأدى طلاب شعبة علمي رياضيات امتحان التفاضل والتكامل إحدى فروع الرياضيات البحتة.



وقال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية واصلت متابعة سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة مع 5 غرف فرعية بالإدارات التعليمية الخمس في "الخارجة والداخلة، والفرافرة، وبلاط وباريس" من خلال شبكة سكايب، بهدف المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل وحل أي عقبات أو مشكلات بشكل فوري.



وأضاف "ميرغني" أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وانتظام سير العمل دون مشكلات، ومتابعة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب، وجميع القائمين بأعمال الامتحانات من فيروس كورونا، ووجود جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير، ومتابعة تنظيم دخول الطلاب لمقار اللجان، وفقًا للإجراءات الاحترازية وتوافر كل المستلزمات الوقائية، والتزام الجميع بإجراء الكشف عن طريق الكاشف الحراري، والمرور من بوابات التعقيم المتوفرة بمدخل كل لجنة، وكذا وجود مسافات متباعدة بين الجميع.



وأشار إلى أن الطلاب سلموا كراسات امتحان مادة التربية الوطنية اليوم الأحد، في ظل قرار حل الامتحانات التي لا تضاف للمجموع بالمنازل، وهذا القرار في إطار بذل الجهود المختلفة لحماية صحة الطلاب، وسط التزام الطلاب بمواعيد تسليم الكراسات الامتحانية، والحفاظ عليها والتأكد من تسليمها وتسلم إيصال بذلك حتى لا يتخلف ويصبح راسبًا في تلك المواد ويضطر دخول الدور الثاني.



ولفت إلى أن مارثون الامتحانات سينتهى يوم الثلاثاء المقبل، بالنسبة لشعبة علمي رياضيات بعد امتحان الجبر والهندسة الفراغية إحدى فروع الرياضيات البحتة.