رئيس ديوان المستشارية الألمانية لا يستبعد إقامة مراسم تأبين لوفيات كورونا

قال هيلجه براون، رئيس ديوان المستشارية الألمانية، إنه من الممكن أن تقيم الدولة مراسم لتأبين وفيات كورونا.



وقال "براون"، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "نعم، فمع كل السعادة بتدني أعداد الإصابات، علينا أن نبعث أيضا بإشارة تفيد بعدم نسيان المتوفين".



وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أنه يرى أن هذا الأمر مهم للغاية، مضيفًا: "وأشعر أنه سيكون بمثابة إشارة جيدة على نهاية الجائحة، أن نسلط الضوء على مثل هذا التذكار على سبيل التكريم".



وأعرب عن اعتقاده بأن الوضع الحالي لكورونا إيجابي، وقال " في الوقت الحالي، يمكن القول إننا في ألمانيا سيطرنا على كورونا، لكن هذا موقف آني، فالفيروس لا يزال موجودا في البلاد.



وحث على الارتداء الإجباري للكمامة في المواصلات العامة وفي أماكن التسوق، وقال:" الارتداء الإجباري للكمامة يمثل تدخلا ضئيلا نسبيا في حقوق المواطنين، كما أنه فعال".



وقال إنه يعتبر أن الحفاظ على التباعد المكاني وارتداء الكمامة لا يزالان من وسائل الحماية الأساسية " ولاسيما في الأماكن المغلقة"، ولفت إلى أنه لا يمكن العودة إلى الحالة الطبيعية إلا بعد توافر مصل.



واختتم رئيس ديوان المستشارية الألمانية تصريحاته بالقول: "العديد من الأمصال يجري اختبارها سريريا، وأنها تعطي مرضى الاختبارات مناعة، وأنا متفائل بأنه سيكون لدينا مصل آمن في مطلع العام، لكن لا أحد يستطيع أن يعد بذلك".