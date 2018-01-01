موريشيوس تعلن إنفاق 265 مليون دولار على مساعدات الأجور في أزمة كورونا

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أعلنت وزارة المالية في موريشيوس إنها دفعت 10.6 مليار روبية (265 مليون دولار) في إطار برنامجيها لمساعدة العاملين بالشركات وأصحاب الأعمال الحرة المتضررين من جائحة كوفيد- 19، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم السبت، إنه خلال الفترة من 16 مارس إلى نهاية يونيو، دفعت الدولة 8.2 مليار روبية من أموال خطة إعانات الأجور لأكثر من 268 ألف موظف في حوالي 14700 شركة. وتلقى أكثر من 197 ألفا من مواطني موريشيوس ممن يعملون بمشروعاتهم الخاصة 2.4 مليار روبية في نفس الفترة.

ومن المقرر أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 13 % في عام 2020، وهي أكبر نسبة خلال 40 عاما، وفقا لهيئة "إحصاءات موريشيوس".

ومن المتوقع أن تنكمش صناعة السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، بنسبة 70 % مقارنة بالعام السابق بسبب الحدود المغلقة.