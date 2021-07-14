أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أنه تم تحصين أكثر من 2.7 مليون حيوانا ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

جاء ذلك في تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة التي بدأت 26 يونيو الماضي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وذكر التقرير أنه تم تحصين مليون و426 ألفا و620 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين مليون و357 ألفا و871 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع حتى 14 يوليو الجاري.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.