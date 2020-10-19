وفد كنسي بشرم الشيخ يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى المبارك

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفد المجلس الرعوي لبازليك كنيسة سيدة السلام الكاثوليك بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الأب أرميا نشأت، راعي البازليك، يرافقه دكتور ميشيل عبدالملاك، وعلاء مفيد من رجال الأعمال بشرم الشيخ، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وقدم الوفد التهنئة للمحافظ جنوب سيناء، والمواطنين السيناويين، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

وأشاد الأب أرميا بالتنمية التي شهدتها جنوب سيناء، تحت رعاية وتشجيع اللواء خالد فودة.

ورحب المحافظ بالوفد، مؤكدًا أن تماسك نسيج الشعب المصري والتفافه حول القيادة السياسية داعم للنهضة الوطن، وأكد على الروابط وروح المحبة والتسامح التي تربط بين الأشقاء.