استطلاع: ثلثا سكان اليابان يشككون في إمكانية استضافة أولمبياد طوكيو «آمنة»

أظهر استطلاع للرأي أن ثلثي سكان اليابان لا يعتقدون أنه بإمكان البلاد استضافة أولمبياد آمنة وسط تفشي فيروس كورونا المُستجد.

وأفاد الاستطلاع، الذي نشرت صحيفة /أساهي/ اليابانية نتائجه عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين قبل 4 أيام فقط من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة طوكيو، بأن 68٪ من المشاركين أعربوا عن شكوكهم حيال قدرة منظمي الأولمبياد على السيطرة على عدوى فيروس كورونا، بينما قال 55٪ إنهم يعارضون إقامة الألعاب.

وأعرب ثلاثة أرباع 1444 شخصًا المشاركين في الاستطلاع الهاتفي عن تأييدهم لقرار منع حضور الجمهور للفعاليات والمبارايات.

ومع ارتفاع معدل حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة طوكيو، التي تخضع لرابع حالة طوارئ في مواجهة كورونا، ازداد القلق العام من أن استضافة حدث يضم عشرات الآلاف من الرياضيين والمسؤولين والصحفيين في الخارج يمكن أن يُسرع معدلات الإصابة في العاصمة ويزيد من السلالات المُتحورة الأكثر عدوى.

من جهته، أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عن أمله في أن ينجذب الجمهور الياباني للألعاب بمجرد بدء المنافسة وعندما يبدأ الرياضيون اليابانيون في الفوز بالميداليات.

وتستمر دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو فى الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المُقبل.