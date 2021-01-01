انتصار السيسي تهنئ المصريين بعيد الأضحى: تتجسد في شعائره قيم الإسلام الخالدة

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي تتجسد في شعائره قيم رسالة الإسلام الخالدة، من تسامح وإخاء ومودة".

وأضافت: "أدعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.كل عام وأنتم بخير".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حرص تهنئة المصريين والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس: "يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يؤصل لمعاني جليلة وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة راجيًّا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها.. كل عام وأنتم بخير".