 مصرع الفنان الليبى هيثم درباش وإصابة آخرين جراء سقوط قذيفة في مدينة بنغازي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع الفنان الليبى هيثم درباش وإصابة آخرين جراء سقوط قذيفة في مدينة بنغازي

الفنان الليبى هيثم درباش
الفنان الليبى هيثم درباش
أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 5:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 5:30 ص

 لقى الفنان الكوميدي الليبى هيثم درباش المجبري مصرعه وأصيب عدد آخر من المواطنين الليبيين جراء سقوط قذيفة عشوائية مساء اليوم الأحد قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي الليبية .
وأكد مصدر أمني بمركز بنغازي الطبي وفقا لموقع "ليبيا 24" الأخبارى أن عدد المصابين الذين وصلوا للمركز حتى الآن بلغ “5”، وهم مفتاح أبريك درباش، شقيق المرحوم الفنان “هيثم درباش”، وإسلام رمضان العقوري، أحمد وليد الورفلي، وفوزي حمد ، ومراد عوض سعيد .. مشيرا الى أن فرق الأمن الليبية هرعت لمكان الحادث، للتحقيق في تفاصيل الحادث وكشف ملابساته.

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