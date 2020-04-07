وزير الخارجية: آفاق وتطلعات تخفيف حدة تغير المناخ تطلب تدابير فعالة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن آفاق وتطلعات تخفيف حدة تغير المناخ تطلب تدابير فعالة؛ تشمل الاعتماد بصورة أكبر على الطاقة المتجددة وأقل على الوقود الأحفوري، إضافة إلى التأقلم والتمويل بطريقة أكثر فعالية لسد الفجوة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية، صباح الثلاثاء، أن التزامات تمويل تغير المناخ تصل إلى 100 مليار دولار، قائلًا إن دول العالم تتناقش في الوقت الراهن حول أهداف التأقلم، والتي يجب تنفيذها بحلول 2025.

ولفت إلى أن المناقشات تستهدف الوصول إلى نتائج ملموسة للتعامل مع الأضرار والخسائر وسد الفجوة التمويلية، وإبراز القدرات لدى الأطراف لإظهار المرونة والتوصل إلى توافق في الآراء وتحديد القواسم المشتركة.

وتابع: «يجب تسليط الضوء على تأثير ذلك على الأهداف، والحفاظ على المبادرة التي تطلق من أجل الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات اللازمة من الناحية الاقتصادية للتعامل مع تغير المناخ، والحفاظ على أهداف التنمية المستدامة للعالم النامي».