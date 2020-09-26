الرئيس الأوكراني يقيل المزيد من المسؤولين رفيعي المستوى من جهاز المخابرات

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، المزيد من المسؤولين رفيعي المستوى من جهاز المخابرات، في إطار عملية واسعة النطاق لتطهير أجهزة الأمن والنيابة العامة في البلاد، بعد حدوث العديد من الانشقاقات لصالح الجانب الروسي.



وجرى اليوم الثلاثاء نشر مرسوم يقضي بإقالة فولوديمير هوربنكو من منصب نائب رئيس جهاز الأمن الأوكراني.



وفي الوقت نفسه، خسر أربعة رؤساء إقليميين في سومي ودنيبروبتروفسك وترانسكارباتيا وبولتافا، مناصبهم، إلى جانب رئيس جهاز الأمن في جيتومير. كما قام زيلينسكي بتعيين رئيس إقليمي جديد للمنصب في خاركوف، وهو ما كان شاغرا منذ أواخر مايو الماضي.



وجرى عزل رئيس إدارة أمن الدولة ايفان باكانوف، صديق طفولة زيلينسكي، من منصبه أمس الاول الاحد وأكد البرلمان في كييف القرار اليوم الثلاثاء. كما فقدت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا منصبها لنفس السبب يوم الأحد.



وقال أندريه سميرنوف، نائب رئيس مكتب الرئاسة الاوكرانية، أمس الاثنين في تصريحات متلفزة، إن أوكرانيا سوف تستمر في تحديد هوية الأشخاص الذين "يعملون لصالح العدو، والذين يسربون معلومات للعدو في الشهر السادس من الحرب".