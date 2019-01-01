مصرع عامل إطفاء سقط عليه ونش بترسانة بورسعيد البحرية

توفى عامل يتبع شركة الحماية المدنية والإطفاء جراء سقوط ونش عليه لتحميل المعدات.

تلقى اللواء حسنى عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة بوصول محمود ط.ع، ٢٤ سنة، من المنوفية مركز شبين الكوم اصطبارى، إلى مستشفي طوارئ هيئة قناة السويس جثة هامدة بعد أن سقط عليه ونش يحمل معدات.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن العامل سقط عليه ونش "مارينا رفع" يحمل المعدات وعاملين، حيث كان موجودا أسفله وحدث عطل بالونش فأدى إلى هبوط مفاجئ له وأظهرت التحريات أن الونش يتم استئجاره لأكثر من جهة وليس حكرا على الترسانة فقط.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بوضع الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفى وإرسال لجنة فنية لمعرفة أسباب عطل الونش.