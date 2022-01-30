الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة لأسلحة غربية في أوديسا جنوب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بأسلحة عالية الدقة في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، منشآت تخزين ذخيرة للأسلحة التي سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية لحكومة كييف، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

وأمس الاثنين، أعرب رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، عن أمله في التوصل لاتفاق هذا الأسبوع لإعادة فتح ميناء أوديسا والذي يسهم في تيسير عملية تصدير الحبوب من أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوريل لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة الأوكرانية، حسبما أشارت الشبكة الإخبارية لقناة بي أف أم الفرنسية.

وأكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا باتت «مسألة حياة أو موت»، قائلا إن حياة عشرات الآلاف من الأشخاص معلقة بهذه الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

وأوضح أن هذا الاتفاق يهدف إلى تصدير، نحو 20 مليون طن من الحبوب العالقة في الصوامع الأوكرانية بسبب العملية العسكرية الروسية، عبر طريق البحر الأسود.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق سيعطي تسهيلات للصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة، المتضررة من العقوبات الغربية التي تؤثر على السلاسل اللوجستية والمالية الروسية.

وأكد جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مواصلة ضغوطه على موسكو بفرض عقوبات جديدة وتقديم دعم مالي وعسكري لأوكرانيا.