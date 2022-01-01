صندوق المناخ الأخضر يوافق على تمويل مشاريع جديدة في بنين وغامبيا

وافق مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) على تمويل بقيمة 60 مليون دولار لدعم مشاريع مقاومة المناخ في دولتي بنين وغامبيا، لتعزيز الممارسات المستدامة في المجتمعات الريفية الضعيفة.

وتقدم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) خبرتها لمشروعي الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وللمساعدة في تحسين سبل عيش أولئك المهددين بآثار تغير المناخ.



وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ، ماريا هيلينا سيميدو ، "إننا نتطلع إلى العمل مع شركائنا لتعزيز الممارسات الخضراء والمقاومة للمناخ عبر قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك للمساعدة في التحرك نحو أنظمة أغذية زراعية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة".



وقال يانيك جليماريك ، المدير التنفيذي للصندوق الأخضر للمناخ: “يفخر الصندوق الأخضر للمناخ بشراكته مع منظمة الأغذية والزراعة في مشاريع مقاومة تغير المناخ في بنين وغامبيا ، والتي ستساعد المجتمعات الريفية الضعيفة على زيادة قدرتها على التكيف مع تغير المناخ وحماية سبل العيش في الزراعة ومصايد الأسماك. علاوة على ذلك ، ستعزز المشاريع المساواة بين الجنسين ، وتساعد على ضمان صحة وسلامة وسبل عيش النساء والفتيات المتأثرات بشكل غير متناسب بآثار تغير المناخ ".

وبموافقة مبادرة التكيف مع تغير المناخ في حوض أويمي ، ستعمل الفاو وشركاؤها على تعزيز مقاومة المناخ للمجتمعات في الحوض وتحسين الإنتاجية الزراعية لنحو 61% من السكان الذين يعتمدون على الزراعة لكسب عيشهم.



ويحصل المشروع بنين على 35 مليون دولار، ويمتد لست سنوات، للحماية من التعرض لأحداث الطقس المتطرفة والاضطرابات المناخية التي تواجه المجتمعات الريفية، من خلال الزراعة المقاومة للمناخ والحراجة الزراعية في حوض أويمي ، سيستفيد ما يقرب من 330000 من صغار المزارعين بشكل مباشر من هذه الأنشطة.



وسيضمن اتباع نهج متكامل لإدارة الأحواض منخفضة الكربون والمقاومة للمناخ ، إلى جانب تعزيز سلاسل القيمة المقاومة للمناخ للذرة والكريتة والمانجو والكاجو ، استدامة المشروع على المدى الطويل وتأثيره المستقبلي.



سيتم تطبيق ممارسات الأراضي والمياه المحسنة المقاومة للمناخ على مساحة 95000 هكتار في الحوض. ستفيد جهود المشروع بشكل غير مباشر سكان الحوض البالغ عددهم 6 ملايين نسمة.



وسيشهد أحد المكونات المهمة للمشروع عمل المنظمة مع الشركاء من خلال مدارس المزارعين الحقلية ونوادي ديميترا. وهذا يشمل إشراك مجموعات من الشباب لتعزيز ودعم المساواة بين الجنسين والحراك الاجتماعي ومشاركة الناس في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم.

وفي غامبيا، ستطلق الفاو مبادرة مصايد الأسماك المقاومة للمناخ لتحسين سبل المعيشة ، أو PROREFISH، هو أول مشروع يموله الصندوق الأخضر للمناخ مع التركيز على مصايد الأسماك ، ومساعدة الأشخاص المعرضين للخطر الذين ينتمون إلى مجتمعات الصيد في غامبيا.



وستستفيد هذه المبادرة البالغة قيمتها 25 مليون دولار وست سنوات ، والتي تم تصميمها بمساعدة مركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة ، ما يقرب من 168000 شخص يعتمدون على سلسلة قيمة مصايد الأسماك. من خلال تقنيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته ، وسيعزز المشروع مقاومة المناخ لمجتمعات مصايد الأسماك في غامبيا المعرضة بشكل خاص لارتفاع مستوى سطح البحر والضغوط المناخية.

وستشمل تدابير التكيف تربية الأحياء المائية المقاومة للمناخ ، واستعادة موائل مصايد الأسماك من خلال استعادة غابات المانغروف وزراعة المحار والبنى التحتية للصيد على نطاق صغير المقاومة للمناخ. سيؤدي التخفيف من حدة المناخ من خلال استعادة 2350 هكتارًا من غابات المنغروف إلى توليد فوائد عزل الكربون بنحو 238519 طنًا على مدى 20 عامًا.

وستكون النساء مستفيدات على قدم المساواة في أنشطة المشروع لاستعادة المنغروف والذي يقدر أنه يدعم 750 أسرة في مجتمعات المنغروف. ستتبنى PROREFISH أنشطة تمكين النوع الاجتماعي وستدعم أيضًا النساء ليصبحن مشاركات فاعلة في المشروع.