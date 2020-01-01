المسؤول الهارب من شركة وايركارد يرسل رسالة إلى محكمة ألمانية مع محاميه

قال متحدث باسم محكمة إقليمية في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الثلاثاء إن يان مارساليك، المشتبه به الرئيسي في محاكمة احتيال شركة وايركارد، والهارب منذ ثلاثة أعوام، تواصل مع المحكمة عبر محامي الدفاع عنه.

وقالت المحكمة عبر متحدث إنها تلقت رسالة من المحامي، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل. ولم يعلق مكتب المدعي العام في ميونخ على تفاصيل الرسالة.

وقالت مجلة فيرتشافتس فوخه الاقتصادية الألمانية التي نشرت الرسالة لأول مرة، إن الرسالة لم تتناول بشكل محدد مزاعم الاحتيال الموجهة ضد مارساليك، وهو مدير نمساوي للشركة المفلسة.

وفر مارساليك عضو مجلس الإدارة السابق بشركة "وايركارد" إلى ألمانيا في صيف عام 2020 عندما اتضح انهيار الشركة المدرجة في مؤشر داكس. ويعتقد أنه طلب اللجوء في روسيا، حسبما أفادت تقارير إعلامية متعددة.

وانهارت "وايركارد" خلال بضعة أسابيع بين يونيو ويوليو 2020 بسبب عدم العثور على عائدات بقيمة 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) تردد أنه تم حجزها في حسابات ائتمانية في جنوب شرق آسيا. ويعتبر مارساليك شخصية رئيسية كمدير مبيعات سابق في المجموعة.