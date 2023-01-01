ضبط 11 تاجر سجائر يبيعون بأكثر من السعر المحدد في الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 11 تاجر سجائر جملة وقطاعى، لبيعهم السجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 150 جنيها زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية،قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة.

وتم خلالها رصد 11 تاجرا، يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.