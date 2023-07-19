فاجنر: سنبقى في بيلاروسيا لبعض الوقت

أكد قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين قبل قليل، أن مقاتلي المجموعة سيبقون في بيلاروسيا لبعض الوقت، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأظهرت مجموعة صور التقطتها أقمار اصطناعية معسكرا كبيرا لمجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يجري بناؤه قرب بلدة بيلاروسية ليست بعيدة عن الحدود الأوكرانية.

ونشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية، لقطات تظهر الموقع قيد الإنشاء بالقرب من قرية أسيبوفيتشي البيلاروسية.

وفي تمرد قصير داخل روسيا الشهر الماضي، كانت قوات "فاجنر" في طريقها إلى موسكو قبل أن تتوصل إلى اتفاق بوساطة مينسك مع الكرملين لوقف تحركاتها العسكرية، ينص على انتقال يفجيني بريجوجين مع قواته إلى بيلاروسيا.