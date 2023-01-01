لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب 4 آخرون، إثر حريق نشب نتيجة اشتعال النيران بإسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة ميت عقبة في العجوزة بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق منزل بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء لمحل الحريق.

وتبين حدوث تسرب غاز من أسطوانة بوتجاز ممادي تسبب في اشتعال الاسطوانة ونشوب الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي تسبب في مصرع شخصين وإصابة كلا من "نادية أحمد"، 9 سنوات، بحروق بنسبة 75%، و"حسين محمد" 62 سنة، بحروق بنسبة 70%، و نجلته "نجلاء"، 35 سنة، بنسبة حروق 65%، و"جني محمد" 7 سنوات، بنسبة حروق 65%.

ونقلت الجثتين إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.