كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد مواليد منتصف التسعينيات في تعويض ما فاته من مهارات مهنية؟

"نظراً لأن الذكاء الاصطناعي جديد جداً للجميع، فإنه يضع موظفي الجيل زد على قدم المساواة مع الأعضاء الآخرين في الفريق، ما يوفر لهم طريقة للمساهمة بشكل هادف. يمكّن الذكاء الاصطناعي الشركات التي تتطلع إلى المستقبل من التعلم من الموظفين الأصغر سناً، يقول فورست: "إنهم يستخدمون التكنولوجيا ليكونوا أكثر كفاءة".

ويشير البروفيسورباتريك ويغو، في كلية تيبي للأعمال بجامعة آياوا بالولايات المتحدة، إلى عدد الشباب الذين يعطون الأولوية لتعلم هذه المهارات باعتبارها "خطوة مهنية استراتيجية"، سواء من خلال تجربة حياتهم الشخصية، أو أخذ دورات عبر الإنترنت أو متابعة دراستهم التقليدية السبل التعليمية.

يمكن أن تساعد هذه المعرفة جيل زد على المساهمة في المهام بطرق قد لا يتمكن زملائهم الأقل إتقاناً للذكاء الاصطناعي من القيام بها، ما قد يجعل الموظفين الأصغر سناً ذا قيمة أكبر خاصة بنظرة أصحاب العمل.

يقول فان: "يمكن لموظفي الجيل زد الاستفادة من معرفتهم بالذكاء الاصطناعي لابتكار العمليات وتبسيطها والمساعدة في سد الفجوة بين الأدوار التقنية وغير الفنية".

هذا يمكن أن يساعدهم على التميز. على سبيل المثال، في شركة فيم ميديكال، وهي شركة أدوات طبية مقرها الولايات المتحدة، يقول ديريك هاثاواي، مدير المبيعات: "إن قدرة الموظفين الشباب على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لأتمتة الوظائف الشاقة وتحسين تدفقات العمل قد أدت إلى زيادة إنتاجيتنا بشكل كبير".

بالإضافة إلى ذلك، يقول فان: "إن إلمام جيل زد بالذكاء الاصطناعي يساعد هؤلاء الموظفين الأصغر سناً على التكيف مع هذه التغييرات وفهم تداعيات الذكاء الاصطناعي على أدوارهم، ما يجعلهم موظفين مرنين وديناميكيين."

يضيف فان كيف أن هذه المهارات ذات قيمة خاصة في الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والتسويق والتصنيع، إد تعمل الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بسرعة.

قد يكون الشباب أيضًا أساسيًين عندما يتعلق الأمر بتشكيل ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية، وهو مصدر قلق متزايد في جميع الصناعات ، إذ تستجمع التكنولوجيا وتيرتها. يقول فان: "يمكن لجيل زد، المعروف بنهج العمل القائم على القيم، أن يلعب دورًا أساسيًا في الوصول إلى تجارب مستخدم أفضل وتكنولوجيا أكثر شمولاً".