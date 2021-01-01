رئيس جنوب أفريقيا: محاولة اعتقال بوتين خلال قمة بريكس «إعلان حرب»

وجنوب أفريقيا إحدى الدول الموقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ينبغي أن تساعد في اعتقال بوتين.

ومع ذلك، فقد رفضت الوفاء بهذا الالتزام في الماضي، إذ سمحت بالمرور الآمن عام 2015 للرئيس السوداني السابق آنذاك، عمر البشير، الذي كان مطلوبا لارتكابه جرائم حرب ضد شعبه.

ووجهت دعوة للرئيس بوتين لحضور قمة بريكس التي ستعقد في جنوب أفريقيا خلال أغسطس القادم. وتضم بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وينظر البعض إلى تكتل دول بريكس وهو مكون من اقتصادات سريعة النمو على أنه بديل لمجموعة الدول السبع الكبرى للاقتصادات المتقدمة.

وقد لجأ أكبر حزب معارض في جنوب أفريقيا، حزب التحالف الديمقراطي، إلى المحكمة لمحاولة إجبار السلطات على اعتقال بوتين إذا ما وطئت قدمه البلاد.