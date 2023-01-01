المستشار محمود فوزي: القرار الرئاسي بالعفو عن باتريك زكي يبني الثقة بين كل الأطراف

ثمن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «كالعادة الرئيس يفاجئ الجميع بالمتابعة الدقيقة لكل ما يدور، واستجابته الكريمة والسريعة والعادلة».

وأضاف أن «الرئيس السيسي استخدم السلطة الدستورية في العفو عن عدد من المحكوم عليهم، بناء على سلطة دستورية خالصة ومطلقة للرئيس؛ يستطيع استخدامها أو لا يستخدمها».

وشدد على أهمية الانتباه لمضمون القرارات وتوقيتها، معقبًا: «المضمون إيجابي، فباتريك زكي، شاب في مقتبل عمره حكم عليه، وأصدر مجلس الأمناء مناشدة للرئيس من أجل العفو عنه، والرئيس فاجأ الجميع بسرعة الاستجابة».

وذكر أن «الرئيس استخدم صلاحيته الدستورية المطلقة في تقرير العفو عن الشاب؛ حرصًا على مستقبله المهني والوظيفي»، مؤكدًا أن الرئيس لم يتأخر عن الاستجابة لحالات أخرى شغلت الرأي العام.

وتابع: «مجلس الأمناء يقدر تمامًا هذا القرار، ويشكر الرئيس على تلك المتابعة والاستجابة السريعة»، مضيفًا: «ما حدث ليس مستغربًا، فالرئيس صاحب الدعوة للحوار ويشجع عليه ويدفع به نحو الأمام».

ولفت إلى أن «تلك الخطوة لا تصب إلا بشكل إيجابي في صالح دعم الحوار، وبناء الثقة بين كل الأطراف؛ لبناء مستقبل أفضل».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك وفقا للسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، واستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.