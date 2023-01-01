وزير النقل وسفير كوريا الجنوبية يبحثان توطين صناعة قطارات المترو في مصنع نيرك ببورسعيد

• الوزير: لن نتعاقد مستقبلا على اسيتراد أي وحدات متحركة جديدة سواء في المترو أو السكك الحديدية

بحث وزير النقل، كامل الوزير، مع السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، كيم يونج هيون، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء، أكد وزير النقل التعاون المثمر بين الجانبين والتطلع لمزيد من التعاون المشترك في كل مجالات النقل، وخاصة في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الأنفاق والسفن التجارية، وتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر.

فيما أعرب سفير كوريا الجنوبية عن عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية، وعن سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالمهندسين المصريين وبما يتحقق من نهضة وإنجازات في كل المجالات في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري، مؤكدا اهتمام الحكومة الكورية الجنوبية بزيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات ومنها قطاع النقل.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، بحسب بيان الوزارة، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة، منها مشروعات السكة الحديد مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط (نجع حمادي/ الأقصر) بطول 118 كيلو متر، ومشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات وأعمال هندسة السكة على خط (الأقصر/ السد العالي) بطول 224 كيلو مترا.

كما تم بحث التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق، مثل التعاون في مجال توطين صناعة قطارات مترو الأنفاق في مصر من خلال تصنيع 40 قطار مترو (۳۲۰ عربة) بالمشاركة بين شركة هيونداي روتيم الكورية وشركة نيرك ووزارة النقل في مصنع نيرك في شرق بورسعيد.

وأكد وزير النقل أهمية هذا المشروع خاصة وأن الوزارة لن تتعاقد مستقبلا على استيراد أي وحدات متحركة جديدة سواء في المترو أو السكك الحديدية أو غيرها من الأنواع المختلفة من الوحدات المتحركة، معلنا عن تنفيذ خطة شاملة لتوطين هذه الصناعة في مصر من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة ومنها هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

كما تم متابعة المشروعات المشتركة في مجال النقل البحري، مثل متابعة آخر المستجدات الخاصة ببناء سفينتين متعددتي الأغراض MPC14K, وفقا للعقد الموقع بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري التابعة لوزارة النقل وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun، وكذلك التعاون المستقبلي مع الجانب الكوري الجنوبي لتوريد سفينتين تجاريتين للمساهمة في أعمال تصدير الحاصلات والخضروات المصرية للخارج، وذلك ضمن الخطة الشاملة للحكومة المصرية لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية للخارج، لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية.