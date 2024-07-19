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تسبب عطل في منصة الأمن السيبراني "كراود سترايك" في مشاكل عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام والمستشفيات.

وطلبت هيئة الطيران الأمريكية، الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، فيما تواجه شركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" خللا تقنيا في خدماتها في مختلف أنحاء العالم.

وأعلن مطار برلين الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش.

وقالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة إكس إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.

وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

كما توقفت قناة سكاي نيوز البريطانية عن البث المباشر الجمعة.

وقال ديفيد رودس الرئيس التنفيذي لشبكة سكاي نيوز على إكس: "لم تتمكن سكاي نيوز من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حاليا أننا نعتذر عن الانقطاع".

كما توقف العمل في النظام الطبي في بريطانيا بسبب مشاكل في أنظمة العمل، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن الخلل التقني.