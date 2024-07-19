أسامة كمال عن عطل مايكروسوفت: ما حدث يؤكد أهمية موضوعات الأمن السيبراني

شدد الإعلامي أسامة كمال، على أن الخلل الفني الذي ضرب النظام العالمي لشركة «مايكروسوفت» اليوم الجمعة، على نحو مفاجئ، يؤكد أهمية موضوعات الأمن السيبراني.

وقال كمال في تدوينة عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «ما حدث اليوم في رأيي المبدئي ليس هجمة سيبرانية لكنها اضطرابات على مستوى العالم بسبب تحديث كراود سترايك أدت لانقطاع خدمات الحوسبة السحابية مايكروسوفت 365 وAzure».

وأضاف أن التحقيقات المبدئية تشير إلى التحديث الأخير لشركة كراود سترايك المنتجة لأنظمة الحماية والذي أدى إلى مشكلات غير متوقعة وخطيرة للعديد من مستخدمي ويندوز، ما تسبب في ظهور شاشة الموت الزرقاء وتعطل الأنظمة بشكل واسع.

ولفت إلى أن التقارير تفيد بأن هذا التحديث أثر على الملفات الحرجة للنظام، مما أدى إلى فشل التشغيل الطبيعي للأجهزة.

ولفت إلى أن مناطق متعددة حول العالم واجهت انقطاعا كبيرا أثر على خدمات الحوسبة السحابية من مايكروسوفت 365 وAzure وقد أثر هذا الانقطاع على مجموعة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك البنوك والمطارات والبنى التحتية الحيوية الأخرى.

وختم كمال قائلا: «تساءل الكثيرون عن سبب اهتمامي بموضوعات الأمن السيبراني وغيرها.. أعتقد أن ما حدث اليوم يدلل على أهمية هذه الموضوعات لكل الناس».



وكانت شركة «مايكروسوفت» قد أعلنت اليوم الجمعة، عن خلل فني ضرب النظام العالمي، ما تسبب في شلل تام بمطارات ومؤسسات عالمية.

وأكدت الشركة على موقع تقرير حالة برنامج Azure السحابي الخاص بها، أنه في حوالي الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي، تعطلت الخدمة لبعض العملاء في منطقة الولايات المتحدة الوسطى، بما في ذلك الفشل في عمليات إدارة الخدمة والاتصال أو توفر الخدمات.

وقالت إنها حددت السبب وتعمل على إصلاحه، مؤكدة أن تحسنا مستمرا في خدماتها مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة.

قبل أن تعلن في وقت لاحق، أنها الخلل الفني انتهى وتم إصلاحه.