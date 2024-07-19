سول تستأنف البث الدعائي عبر الحدود ردا على إطلاق بيونج يانج لبالونات القمامة

نفذ الجيش الكوري الجنوبي دعاية بمكبرات الصوت تجاه كوريا الشمالية ردا على إطلاقها الأخير لبالونات القمامة تجاه الجنوب.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيانات للصحفيين إن البث استمر من مساء الخميس حتى صباح اليوم الجمعة في مناطق قريبة من المكان الذي أطلقت منه البالونات. دون تقديم المزيد من التفاصيل ، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتابعت هيئة الأركان أن "رد الجيش في المستقبل سيعتمد بشكل كامل على تصرفات كوريا الشمالية".

واستأنف الجيش الكوري الجنوبي البث عبر مكبرات الصوت لأول مرة منذ التاسع من يونيو الماضي.

وأطلقت كوريا الشمالية يوم الخميس مرة أخرى بالونات يفترض أنها تحمل قمامة باتجاه كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من ألفي بالون من هذا النوع منذ أواخر مايو في خطوة انتقامية ضد المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها المنشقون والناشطون الكوريون الشماليون في الجنوب.