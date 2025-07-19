 المصري يواجه الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي استعدادا للموسم الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المصري يواجه الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي استعدادا للموسم الجديد


نشر في: السبت 19 يوليه 2025 - 11:58 ص | آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 11:58 ص

أعلن نادي المصري البورسعيدي عن جدول مباريات الفريق الودية خلال معسكره في تونس، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

يسافر الفريق البورسعيدي إلى تونس، اليوم السبت، وسيخوض ثلاث مباريات ودية.

أوضح المصري عبر حساباته الرسمية أن الفريق سيلتقي وديا مع أندية الصفاقسي والنجم الساحلي والترجي أيام 20 و23 و27 يوليو الجاري.

وأشار إلى أن الفريق سينهي معسكره، وسيعود إلى بورسعيد مجددا في الأول من أغسطس المقبل.

ويقود المصري فنيا المدرب التونسي، نبيل كوكي، ويستعد الفريق للمشاركة في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس الكونفدرالية في الموسم الجديد.


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