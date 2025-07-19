قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عدنان أبو حسنة، إن الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة تشهد «انهيارا كبيرا».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «TEN» مساء السبت، إلى أن «أكثر من 90% من سكان قطاع غزة يعانون من سوء التغذية، وعشرات الآلاف منهم يعانون من سوء تغذية حاد».

وأوضح أن عشرات الآلاف من الأطفال وصلوا إلى المرحلة الخامسة من سوء التغذية، والذي يأتي في ظل «انهيار تام للقطاع الصحي ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتلوث مياه الشرب بالكامل وبلا استثناء، والذي أدى إلى وجود مئات الآلاف من المرضى».

وأشار إلى استقبال عيادات «الأونروا» 18 ألف فلسطيني بشكل يومي، مضيفا: «الحادث الآن في قطاع غزة، بعيدا عن عمليات القتل الوحشية والتي فاقت كل الحدود؛ هو انعدام كامل وشامل للمواد الغذائية، وهذا أدى إلى انتشار المجاعة بصورة كبيرة، فالناس لا تجد ما تأكله، حتى لو كنت تملك مالا الآن في غزة؛ المال لن يجديك».

وشدد أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الكارثة هو فتح المعابر فورا لإدخال المساعدات، واصفا أي محاولات أخرى بأنها «ترقيعية لا قيمة لها»، قائلا: «لدينا 2.3 مليون من الجائعين الآن، هذا عمليا، حتى الأطقم الطبية جائعة، حتى من يعمل في العمل الإنساني هو جائع».

ولفت إلى جاهزية الوكالة للاستجابة الفورية بإدخال 6000 شاحنة تابعة للأونروا على الحدود تكفي قطاع غزة لعدة شهور، مشددا أنه «يجب على إسرائيل فتح المعابر، وغير ذلك مما يسمى غزة الإنسانية، فهذه المنظمة فقط أضافت ساحة جديدة للقتل في غزة، ويوميا يسقط العشرات بين قتلى وجرحى».