متحدثة الحكومة الإيرانية: استراتيجيتنا تقوم على الاعتماد على القدرات المحلية والدعم الشعبي

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الأحد، أن استراتيجية الحكومة الإيرانية ترتكز بشكل أساسي على الاعتماد على القدرات المحلية والدعم الشعبي.

وقالت مهاجراني، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تمكين الشعب الإيراني، من خلال وحدته الوطنية، من تحقيق نصر حاسم على الأعداء الذين استهدفوا حرمة الحياة والمدارس والمستشفيات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضافت مهاجراني، خلال زيارتها لمدينة بوشهر (جنوب البلاد) وتفقدها للمناطق المتضررة من العدوان الأمريكي الأخير، أن "الشعب الإيراني، ولا سيما أبناء بوشهر الأبطال، هم حماة هوية الوطن واستقلاله، وأنهم بعزيمتهم وجهودهم سيحافظون على الوطن ويبنونه على النحو الأمثل".

وأشارت مهاجراني، إلى أن "أبناء بوشهر لطالما وقفوا في وجه المستعمرين، كالبرتغاليين والبريطانيين، ثم نظام صدام البائد (خلال الحرب المفروضة على إيران (1980-1988) بتضحياتهم وتكاتفهم ووحدتهم واستطاعوا هزيمتهم واليوم أيضا، بنفس النهج وبتضامن الأمة بأسرها، سنشهد الهزيمة النهائية لترامب ونتنياهو".