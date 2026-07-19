وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر، اليوم الأحد، خلال اجتماعه الدوري رقم 82، برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، على تشكيل لجان المناقشة والحكم لعدد من رسائل الماجستير بكلية الآثار، بجانب تسجيل عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بكلية الفنون الجميلة، ضمن إجراءات دعم الباحثين واستكمال متطلبات منح الدرجات العلمية.

كما أقر المجلس، في بيان اليوم، تسجيل عدد من الباحثين لدرجة الماجستير بقسمي الدراسات السياحية والإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق، فيما وافق على تشكيل لجان المناقشة والحكم لعدد من رسائل الماجستير بالكلية؛ تمهيدًا لمناقشتها وفق اللوائح المنظمة.

وناقش المجلس، مقترح تفعيل بروتوكول التعاون ومذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الأقصر وجامعة دجلة التركية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الجامعة، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل الخبرات، وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات التعليم والبحث العلمي.