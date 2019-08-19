البيلي: نسعى للتتويج بلقب الألعاب الإفريقية لتنس الطاولة والوصول للأولمبياد

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تحدث محمد البيلي، لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، عن مشاركة الفراعنة في دورة الألعاب الإفريقية، المقامة حاليًا في المغرب، خلال الفترة من 19 حتى 30 أغسطس والمؤهلة لطوكيو 2020، بـ10 لاعبين في لعبة تنس الطاولة، مؤكدًا أن الفوز باللقب يأهلهم مباشرة للأولمبياد.

وأكد البيلي في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "نسعى لأحراز اللقب من أجل المشاركة في الأولمبياد وتشريف مصر عالميًا".

وأوضح: "استعدينا بشكل جيد، من خلال المعسكر المغلق بصالة الاتحاد باستاد القاهرة الدولي، تحت قيادة المدير الفني لفريق الرجال ماجد عاشور، وأشرف حلمي مدرب السيدات".

وأضاف: " كل اللاعبين جاهزين لمباريات البطولة، وننتظر مواجهة قوية أمام نيجيريا في الجولة الثالثة".

ويشارك منتخب مصر ببعثة مكونة من العقيد تامر وفقي إداريا، واللاعبين: أحمد صالح وعمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلي و محمود أشرف حلمي.

فيما تضم قائمة فريق السيدات كل من دينا مشرف ويسرا أشرف وريم العراقي وفرح عبد العزيز ومريم الهضيبي.