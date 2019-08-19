مقتل نادل في مطعم فرنسي بسبب «بطء الخدمة»

الزبون الغاضب فر هاربا بعد إطلاق النار على النادل في مطعم ميسترال بالقرب من باريس

لقي نادل في مطعم بيتزا فرنسي مصرعه بعد أن أطلق أحد الزبائن الرصاص عليه، لأنه تأخر في إحضار الشطيرة التي طلبها، في مطعم بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

وتقول الشرطة إن تحقيقا في جريمة قتل بدأ بعد الحادث الذي وقع مساء الجمعة في ضاحية نويزي لو غراند الشرقية.

وهرب المتهم من موقع الحادث ولم يتم القبض عليه بعد.

وحاول طاقم الإسعاف إنقاذ النادل، البالغ من العمر 28 عامًا، الذي أصيب برصاصة في الكتف، لكنه توفي في مكان الحادث.

وقال زملاؤه للشرطة إن الزبون فقد أعصابه بسبب طول الوقت الذي استغرقه إعداد الشطيرة.

وأصابت الجريمة العاملين في المطعم وسكان الحي بذهول وصدمة.

وقالت سيدة، 29 عاما، لوسائل الإعلام الفرنسية "إنه لأمر محزن". "إنه مطعم هادئ، ولا توجد به مشكلات, افتتح قبل بضعة أشهر."

ومع ذلك، قال بعض السكان إن هناك زيادة في معدل الجريمة في المنطقة مع زيادة تجارة المخدرات ومعاقرة الكحول في الشوارع.