ميركل: مستعدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهما كانت النتيجة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأحد إنها ستلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء يوم الأربعاء لتبحث معه خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن برلين مستعدة أيضا لأي تبعات لهذا الخروج.

ويسعى جونسون لإقناع زعماء الاتحاد باستئناف المحادثات حول الانسحاب أو تحمل نتيجة خروج ثاني أكبر دولة عضو في الاتحاد في 31 أكتوبر تشرين الأول دون اتفاق يخفف الصدمة الاقتصادية.

وقالت ميركل خلال اجتماع بمقر المستشارية ”مستعدون لأي نتيجة، ونستطيع قول ذلك، حتى لو تم دون اتفاق. لكن في كل الأحوال سأسعى لإيجاد حلول حتى اليوم الأخير للمفاوضات“.

وأضافت ”أعتقد أن الخروج باتفاق هو الأفضل دائما... وإذا لم يكن ذلك متاحا، سنكون مستعدين للبديل أيضا“.