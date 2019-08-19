حلت الذكرى الـ69 لميلاد الفنان الكوميدي إبراهيم نصر، أمس الأحد 18 أغسطس، وهو يعد واحدا من فناني الكوميديا الذين لم يحصلوا على بطولة مطلقة في عمل خاص بهم، لكنه استطاع بالمساحات التي حصل عليها أن يترك بصمة كوميدية خاصة به، ومن أشهر تلك البصمات على الشاشة الفضية برنامجه الكوميدي "الكاميرا الخفية".

في حي شبرا بمدينة القاهرة ولد إبراهيم نصر عام 1950، درس بكلية الآداب، ودخل عالم التمثيل بأدوار صغيرة في بداية السبعينيات، وتدرج في مشاركاته الفنية مع فنانين كبار خلال فترة الثمانينات والتسعينيات وتزامن نجاحه السينمائي مع نجاح برنامجه الأشهر على شاشة التلفزيون المصري "الكاميرا الخفية".





وتستعرض "الشروق" في ذكرى ميلاد إبراهيم نصر، أسماء هامة شاركته في مشواره الفني..

• أحمد زكي

رحلة إبراهيم نصر مع الفن بدأت في مطلع السبعينيات بأدوار صغيرة في أعمال مثل مسلسل "مارد الجبل"، وفيلم "لا عزاء للسيدات"، ومسرحية "أهلا يا دكتور"، وفوازير "ألف ليلة وليلة".

وكان النجم أحمد زكي أحد الوجوه التي وقف أمامها إبراهيم نصر، من فيلم، وهم:

"الاحتياط واجب"

من أفلام فترة الثمانينيات، تدور أحداثه داخل إحدى الإصلاحيات، وقدم فيه نصر شخصية "فايز" شاب من المتواجدين في الإصلاحية، أما أحمد زكي فكان يلعب دور مشرف في الإصلاحية.

وشارك في الفيلم ليلى طاهر ومديحة كامل ووائل نور ومحسن محي الدين ودينا عبد الله وشريف منير وأبو بكر عزت.





"امرأة واحدة لا تكفي"

في عام 1990 شارك نصر مرة أخرى في عمل من بطولة أحمد زكي، في دور "لولو"، وتدور أحداث الفيلم حول صحفي متعدد العلاقات، تحبه ثلاث نساء من طبقات وظروف اجتماعية مختلفة.

الفيلم من بطولة فيفي عبده ويسرا وسماح أنور ويونس شلبي وحسن مصطفى وسعيد عبد الغني، وإخراج إيناس الدغيدي.





"مستر كاراتيه"

وكعادة محمد خان وقصصه التي يخرجها للسينما ويقدم فيها شخصيات بسيطة من واقع الشارع المصري، كان فيلم مستر كراتيه يحكي قصة شاب يأتي للقاهرة ويعمل سايس ولكن داخله إعجاب كبير بأفلام الفنون القتالية وأبطالهم ويتمنى أن يصير بطلاً في الكاراتيه.

جسد إبراهيم نصر شخصية "حسن" المسئول عن تدريب صلاح "أحمد زكي"، ويحاول مساندته للوصول لحلمه، وشارك في الفيلم نهلة سلامة وممدوح وافي وزوزو نبيل وعلاء مرسي.





"حسن اللول"

عام 1997، شارك نصر مع أحمد زكي وشيرين رضا في بطولة الفيلم، ويحكي عن شاب يعمل بالتهريب، ولعب شخصية "كلضم" سائق لوري التهريب، صديق حسن اللول البطل.

وشارك في العمل عزت أبو عوف وعبد العزيز مخيون ومحمد الدفراوي وجمال إسماعيل.





• عادل إمام

في عام 1991، قدم إبراهيم نصر شخصية اسمها مازال يتردد كلما ذكر اسمه كفنان وهي شخصية "جعيدي" في فيلم "شمس الزناتي"، وهو من الأفلام المتميزة للزعيم عادل إمام خلال فترة التسعينيات.

وجعيدي رجل مخلص يعاون صديقه "شمس" في محاربة مجموعة من المسلحين لحماية إحدى الواحات النائية مع مجموعة من أصدقائه الآخرين.

ومن المشاركين في الفيلم محمود حميدة وسوسن بدر ومصطفى متولي وعبدالله محمود وأحمد ماهر ومحمود الجندي.





• أحمد حلمي

بعد غياب دام 9 سنوات لم يشارك خلالها نصر إلا في عمل تلفزيوني واحد، شارك مع أحمد حلمي في بطولة فيلم "إكس لارج" عام 2011، وكان آخر أعمال نصر السينمائية، فلم يسبقه سوى فيلم "زكية زكريا في البرلمان" عام 2001، وهو استثمار لشخصية "زكية زكريا" الموجودة في برنامج المقالب الشهير "الكاميرا الخفية".

ولعب نصر دور خال البطل "مجدي" أحمد حلمي، الذي يشبهه كثيراً في حبه للأكل، وكانت المشاهد التي تجمعهم في الفيلم كوميدية خاصة أثناء تناولهما للطعام ووصفهم لمدى حبهم له، وكان أحد محركي الأحداث الأساسيين في العمل وعوامل تغيير مجدي من شخصية لا تستطيع الإقلاع عن حب الطعام مهما تسبب له في ضرر إلى شخص آخر لديه إرادة.

وشارك في الفيلم دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم وناهد السباعي وياسمين رئيس وخالد سرحان.