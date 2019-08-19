دورة الألعاب الإفريقية تنطلق اليوم فى المغرب بمشاركة 54 دولة

آلاف المشاركين يتنافسون من خلال 301 مسابقة فى 26 رياضة مختلفة

مصر تحتفظ بالرقم القياسى فى تصدر جدول الميداليات فى ست نسخ سابقة.. وتحصل على أكثر من 1300 ميدالية متنوعة



يرفع الستار، اليوم الإثنين، عن فاعليات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة (الرباط 2019)، والتى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس الحالى بمشاركة 54 دولة إفريقية.



ويتنافس آلاف المشاركين فى هذه الدورة الإفريقية من خلال 301 مسابقة فى 26 رياضة مختلفة.

ويطلق المنظمون إشارة بدء فاعليات الدورة رسميا من خلال حفل الافتتاح على استاد الأمير مولاى عبدالله فى العاصمة الرباط وهو نفس الاستاد الذى يستضيف حفل الختام نهاية الشهر الحالى.



كما تقام على هذا الاستاد فاعليات ألعاب القوى؛ حيث يأتى هذا الاستاد على رأس عدد من المنشآت المتميزة خصصها المنظمون لاستضافة فاعليات الدورة.



وتقام منافسات ألعاب القوى والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم ورفع الأثقال والملاكمة والجمباز والترايثلون وتنس الطاولة والرماية والفروسية والقوس والسهم والمبارزة والتنس فى الرباط فيما تقام فاعليات السباحة وكرة اليد والكاراتيه والجودو والتايكوندو والريشة الطائرة فى الدار البيضاء وفاعليات المصارعة فى مدينة الجديدة والتجديف والكانوى والكاياك فى مدينة الخميسات.



وانطلقت دورات الألعاب الإفريقية قبل أكثر من نصف قرن؛ حيث أقيمت النسخة الأولى من هذه الدورات الإفريقية عام 1965 فى الكونغو (برازافيل).



ورغم عدم إقامة النسخة التالية التى كانت مقررة فى 1969 بمالى لأسباب سياسية، شهدت دورات الألعاب الإفريقية تطورا ملحوظا فى النسخ التالية خاصة مع إقامتها بشكل منتظم كل أربع سنوات منذ نسخة 1987 التى استضافتها العاصمة الكينية نيروبى.



وعلى مدى 11 نسخة سابقة، شهدت دورات الألعاب الإفريقية التنافس فى 35 رياضة مختلفة وكانت أكثر الرياضات انتظاما فى هذه الدورات هى ألعاب القوى وسباقات الدراجات والسباحة والملاكمة والجودو والمصارعة ورفع الأثقال وكرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة والتنس؛ حيث لم تغب أى من هذه الرياضات عن فاعليات أى دورة إفريقية سابقة.



وتحتكر البعثات المصرية أكثر من رقم قياسى فى دورات الألعاب الإفريقية حيث تصدرت مصر جدول ميداليات الدورات الإفريقية فى ست من النسخ الـ 11 السابقة مقابل تصدر تونس لجدول ميداليات الدورة التى استضافتها الجزائر عام 1978 فيما كانت الصدارة من نصيب جنوب إفريقيا فى ثلاث دورات سابقة ومن نصيب نيجيريا فى الدورة الثامنة التى استضافتها أبوجا عام 2003.



ومن بين 54 دولة إفريقية شاركت فى فاعليات دورات الألعاب الإفريقية على مدى تاريخها حتى الآن، فازت 50 منها بميدالية واحدة على الأقل فيما فازت 42 منها بميدالية ذهبية واحدة على الأقل فى تاريخ مشاركاتها بهذه الدورات.



وتستحوذ مصر على الرقم القياسى لعدد الميداليات فى تاريخ الدورات الإفريقية سواء على مستوى إجمالى عدد الميداليات المتنوعة والذى يتجاوز 1300 ميدالية متنوعة حتى الآن أو على مستوى الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية كل منها على حدة.

وكانت البعثة المصرية توجت بلقب الدورة الماضية التى استضافتها برازافيل فى 2015؛ حيث بلغ رصيد مصر من الميداليات المتنوعة 216 ميدالية من بينها 85 ذهبية.