قادة الاتحاد الأوروبي يدعمون احتجاجات بيلاروسيا ويطالبون ببدء الحوار

أظهر قادة الاتحاد الأوروبي دعمًا للأشخاص المحتجين في بيلاروسيا، معربين عن قلقهم إزاء ما تشهده البلاد من اضطرابات بعد إعلان نتائج الانتخابات في البلاد والتي منحت الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فترة رئاسية سادسة.



وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" عقب انطلاق القمة الطارئة التي يرأسها والتي عقدت عن بعد في /بروكسل/ بشأن الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد - "رسالتنا واضحة، يجب وقف أعمال العنف وينبغي بدء حوارًا سلميًا وشاملًا، ويتعين على قادة بيلاروسيا النظر إلى إرادة الأشخاص".



أما رئيس وزراء هولندا، مارك روته، قال - في تغريدة أيضًا اليوم /الأربعاء/ - "من حق مواطني بيلاروسيا الحصول على نتيجة تعكس بدقة تصويتهم، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك هولندا، قبول نتائج تلك الانتخابات الرئاسية".



وفي بيان مشترك، دعا رؤساء جمهورية التشيك، والمجر، وبولندا، وسلوفاكيا - الدول المعروفة باسم "مجموعة فيشجراد" - السلطات البيلاروسية إلى "فتح الطريق أمام حل سياسي، والتمسك بحقوق الإنسان الأساسية والحريات والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".



كما طالب رؤساء الدول الأربعة الجهات الأجنبية التي لم يتم تسميتها "الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض استقلال بيلاروسيا وسيادتها".



وكانت زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، قد دعت أوروبا - في كلمة منقولة بالفيديو قبل قمة الاتحاد الأوروبي الافتراضية - إلى دعم ما وصفه بـ "صحوة بيلاروسيا"، قائلة "أدعوكم إلى عدم الاعتراف بتلك الانتخابات المزورة، فقد فقد ألكسندر لوكاشينكو كل الشرعية في عيون أمتنا والعالم".



ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنه تم تزوير النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا في التاسع من شهر أغسطس الجاري، والتي منحت لوكاشينكو فترته الرئاسية السادسة بنسبة 80 بالمائة من إجماعي عدد الأصوات.



ويجهز التكتل المكون من 27 دولة قائمة بمسئولي بيلاروسيا الذين قد تضعهم أوروبا على القائمة السوداء على خلفية أدوارهم.