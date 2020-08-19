قالت الفنانة أمينة خليل إن دورها في فيلم توأم روحي مقرب إلى قلبها، لافتة إلى أنه يدور حول قصة حب، وطبيعي أنها تكون قريبة إلى قلب أي حد منا.

وتابعت في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء «دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامي رضوان، مساء الثلاثاء، إنها كانت مشوقة للفيلم منذ أن بدأت الإلمام بالقصة، معقبة: «أنا متحمسة جدًا لردود فعل الجمهور».

وتابعت: «إحنا صورنا جزء من الفيلم في باريس، بس كانت حرارتي وقتها 40، لدرجهم إنهم قالي إني مجتش»، مشيرة إلى سعادتها بالعمل مع عائلة السبكي والمخرج عثمان أبو لبن.

ومن جانبها كتبت السيناريست أماني التونسي عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك قائلة:"الفيلم النهارده في السينمات من حفلة الساعه ٦ مساء".

ومن المقرر أن يحتفل أبطال وصناع الفيلم، غدا الأربعاء، بالعرض الخاص داخل إحدى سينمات أكتوبر.

"توأم روحي" بطولة الفنانين حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.