تشتهر بذور الكتان بفوائدها الصحية العديدة، لأنها تساعد على توفير جرعة دسمة من البروتين والألياف وتقليل الشهية والمساعدة في التحكم في الوزن، حيث يحتوي هذا الزيت المعزز للصحة على مجموعة متنوعة من الاستخدامات، بدءًا من الطهي إلى العناية بالبشرة.

لذلك نشر موقع "هيلث لاين"، مجموعة من أهم فوائد زيت بذور الكتان:

*غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية

يحتوي زيت بذور الكتان على حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو شكل من أشكال أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يتم تحويلها بكميات صغيرة فقط إلى أشكال نشطة من أوميجا 3، مثل EPA وDHA، فإذا كنت لا تحصل على ما يكفي من DHA وEPA في نظامك الغذائي، فإن معظم الإرشادات الطبية توصي بما لا يقل عن 1600 مجم من أحماض أوميجا 3 الدهنية ALA يوميًا للرجال و1100 مجم للنساء.

وأشار الأطباء إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية للصحة، وقد ارتبطت بفوائد، مثل تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب وحماية الدماغ من الشيخوخة.

* يساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية

أكدت الكثير من الأبحاث، أن زيت بذور الكتان، يساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية، حيث أجريت إحدى الدراسات على مجموعة من الفئران، وتم إعطاء الفئران 0.3 مل من زيت بذور الكتان لمدة 40 يومًا، ووجد أنه يمنع انتشار السرطان ونمو أورام الرئة، وفي دراسة حيوانية أخرى تبين أن زيت بذور الكتان يمنع تكوين سرطان القولون في الفئران.

علاوة على ذلك، أسفرت دراسات أنابيب الاختبار عن نتائج مماثلة، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن زيت بذور الكتان قلل من نمو خلايا سرطان الثدي.

* مفيد لصحة القلب

وجدت العديد من الدراسات أن زيت بذور الكتان يمكن أن يفيد صحة القلب، حيث أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 59 شخصًا تناولوا ملعقة كبيرة واحدة من زيت بذور الكتان مع آثار زيت العصفر لمدة 12 أسبوعًا انخفاض مستويات ضغط الدم بشكل ملحوظ.

وأكد الأطباء أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يضر بصحة القلب، حيث إنه يضع ضغطًا إضافيًا على القلب، مما يضطره إلى العمل بجدية أكبر، لذلك قد يحسن زيت بذور الكتان مرونة الشرايين.

* يساعد في علاج الإمساك والإسهال

قد يكون زيت بذور الكتان فعالاً في علاج كل من الإمساك والإسهال، حيث أظهرت دراسة أجريت مؤخرًا على الحيوانات أن زيت بذور الكتان كان بمثابة ملين، ويعمل أيضا كمضاد للإسهال.

* يحسن صحة الجلد

يمكن أن يساعد زيت بذور الكتان في تحسين صحة الجلد، حيث أثبتت إحدى الدراسات التي أجريت علي 13 امرأة يتناولن زيت بذور الكتان لمدة 12 أسبوعًا بجانب نظامهم الغذائي في نهاية الدراسة، أنهن شاهدن تحسنًا في نعومة البشرة وترطيبها، بينما انخفضت حساسية الجلد للتهيج والخشونة.

وأظهرت دراسة أخرى أجريت مؤخرًا على الحيوانات، أن زيت بذور الكتان له نتائج إيجابية مماثلة، حيث أعطيت الفئران المصابة بالتهاب الجلد زيت بذور الكتان لمدة 3 أسابيع، وتبين أن الزيت يقلل من أعراض التهاب الجلد التأتبي، مثل الإحمرار والتورم والحكة.

* يقلل من الالتهابات

وأظهرت بعض الأبحاث أن زيت بذور الكتان، يساعد في تقليل الالتهاب، بفضل محتواه من الأحماض الدهنية أوميجا 3، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن تأثيرات زيت بذور الكتان المضادة للالتهابات تعادل تأثيرات زيت الزيتون.