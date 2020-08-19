 الأهلي يفتتح بوابة النادي الفرعية بمدينة نصر - بوابة الشروق
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الأهلي يفتتح بوابة النادي الفرعية بمدينة نصر

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 9:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 9:00 م

افتتح مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والقيادات التنفيذية بالنادي اليوم الأربعاء، البوابة الفرعية لفرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار استكمال الخطة الإنشائية التي يجري العمل على تنفيذها حاليًّا، سواء في مقر النادي بالجزيرة أو في العديد من فروعه المختلفة.

ويأتي افتتاح البوابة الفرعية استكمالًا لعدد كبير من المشروعات التي تم تنفيذها على مدى الفترة الماضية بفرع النادي بمدينة نصر، ومنها الحديقة الترفيهية ومنطقة الفود كورت.

وكان مجلس الإدارة قد افتتح، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها أكاديمية الأهلي لكرة القدم بفرع مدينة نصر، التي تأتي ضمن العديد من المشروعات التي يجري العمل بها حاليًّا للانتهاء منها في أقرب وقت، لتلبية طموحات وتطلعات أعضاء الجمعية العمومية.


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