مجموعة الخمس في غرب أفريقيا تدعو لإطلاق سراح رئيس مالي

دعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا، اليوم الأربعاء، الجنود الذين نفذوا انقلابا عسكريا في مالي إلى إطلاق سراح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.

وقالت المجموعة، في بيان: "يعبر رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكان رئيس مالى أعلن فى خطاب عبر التلفزيون الحكومى استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد ساعات على إلقاء عسكريين متمردين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه فى انقلاب عسكرى أدانه المجتمع الدولى.

وقال كيتا (75 عاما) فى خطابه "أود فى هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالى على دعمه لى على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقرارى التخلى عن مهامى، عن كل مهامى، اعتبارا من هذه اللحظة"، مشيرا إلى أنه قرر كذلك "حل الجمعية الوطنية والحكومة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.