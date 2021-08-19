حبس عاطلين لحيازتهما 60 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس شخصين، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 60 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع، متخذان من نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، تم عمل كمين لهما، وضبطهما أثناء استقلالهما سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبلغ مالي، وهواتفي محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما، وأقرا بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر وجود تلك الأقراص المخدرة بحوزتهما، أفادا بحصولهما عليها من شخصين، مقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.