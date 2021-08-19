 تعليم البحيرة: تكريم صاحبة المركز الأول بالبطولة العربية لتنس الطاولة - بوابة الشروق
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تعليم البحيرة: تكريم صاحبة المركز الأول بالبطولة العربية لتنس الطاولة

تعليم البحيرة: تكريم صاحبة المركز الأول بالبطولة العربية لتنس الطاولة
تعليم البحيرة: تكريم صاحبة المركز الأول بالبطولة العربية لتنس الطاولة
غادة الدسونسى
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 7:14 م | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 7:14 م
كرم يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، حبيبة محمد البسومي، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة المنارة بدمنهور، والحاصلة على بطولة العالم العربي في لعبة تنس الطاولة تحت ١٣ سنة، والتي أقيمت مؤخرًا في العاصمة الأردنية عمان.

وقال الديب إن الطالبة استطاعت أن تشرف وطنها الكبير مصر ومحافظتها البحيرة، واستحقت الإشادة والتكريم، حيث إنها حصلت على المركز الأول ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت ١٣ سنة في شهر يوليو ٢٠٢١، والحاصلة أيضا على المركز الأول في أوليمياد الطفل المصري، وذلك عقب البطولة العربية مباشرة، وستمثل مصر في بطولة العالم والمقرر إقامتها بتونس في شهر سبتمبر القادم.

واستقبل وكيل الوزارة الطالبة ووالدها، وقدم لهما التهنئة، وحثها على بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من البطولات والفوز ببطولة العالم، مؤكدا أهمية تلك الأنشطة والمنافسات في فتح أبواب الإبداع والابتكار، وبناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم وحسهم القومي، بالإضافة إلى دورها المؤثر في العملية التعليمية، معربًا عن شكره وتقديره للإدارة العامة للشؤون التنفيذية.

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