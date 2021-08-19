مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية: أكثر من 5 آلاف و200 جندي متواجدين في كابول

قال المسؤول في هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الأمريكية الميجور جنرال هانك تايلور، اليوم الخميس، إن أكثر من خمسة آلاف و200 فرد من القوات الأمريكية يتواجدون حاليا في العاصمة الأفغانية "كابول".



وأضاف تايلور - خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية - أن مطار "حامد كرزاي الدولي" لا يزال مؤمن ومفتوح أمام حركة الطيران وأنه تم فتح العديد من بوابات المطار بشكل أمن ومنظم.



وأشار تايلور إلى أنه وصلت إلى الولايات المتحدة 13 طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-17" وعلى متنها قوات ومعدات خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن مغادرة 12 طائرة أمريكية أخرى من الطراز ذاته إلى كابول لإعادة المزيد من الأفراد والعتاد.



وأوضح أنه منذ بدء عمليات الإجلاء من أفغانستان منذ 14 أغسطس الجاري، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإجلاء 7 آلاف شخص، لافتا إلى أنه بلغ إجمالي أعداد الأشخاص الذين تم إجلائهم منذ يوليو الماضي 12 ألف شخص، من بينهم مواطنين أمريكيين وموظفين في السفارة الأمريكية، وأفغان كانوا يعملون مع الجيش الأمريكي ومنحتهم وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرات هجرة خاصة، فضلا عن أخرين بالتنسيق أيضًا مع الوزارة.



وفيما يخص بعملية نقل الأفراد، قال الجنرال الأمريكي، "هدفنا إلى زيادة السعة الاستيعابية لكل طائرة، وإعطاء الألولية للأفراد قبل أي شئ، كما ركزنا على إتمام عملية الإجلاء بشكل أمن وبشكل عاجل للغاية. كما قامت القوات الجوية الأمريكية المتواجدة في أفغانستان بتمشيط كابول لضمان حد الأمن والاستقرار في هذه البيئة الخطرة".