 بلينكن يبحث مع نظرائه في بريطانيا والسعودية وإيطاليا الأوضاع في أفغانستان - بوابة الشروق
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بلينكن يبحث مع نظرائه في بريطانيا والسعودية وإيطاليا الأوضاع في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 9:43 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 9:43 ص

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع نظرائه البريطاني دومنيك راب والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود والإيطالي لويجي دي مايو، تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن بلينكن بحث مع نظيره البريطاني التنسيق المستمر في أفغانستان، بما في ذلك سبل تشجيع التقيد بالالتزامات الدولية وكذلك سلامة وأمن جميع المواطنين الأفغان والدوليين.

كما بحث مع نظيره السعودي، السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها دعم الشعب الأفغاني، وناقش الوزيران الأولويات الإقليمية المشتركة الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه - خلال مكالمة بلينكن مع دي مايو - ناقش الجانبان سبل التنسيق المستمر مع الحلفاء والشركاء في أفغانستان وجهود الإجلاء الجارية وسبل تعزيز سلامة وأمن جميع المواطنين الأفغان والدوليين.


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