تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ 3 أشهر

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى أقل مستوياتها منذ مايو الماضي، بعد البيانات غير المتوقعة التي أشارت إلى احتمالات تراجع الطلب الأمريكي على البنزين في ظل انتشار السلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة 7ر1% إلى 46ر65 دولار للبرميل ليستمر التراجع للجلسة الخامسة على التوالي، بعد أن كانت الأسعار قد استهلت تعاملات اليوم بارتفاع مؤقت.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السعر تراجع لفترة من الوقت اليوم إلى أقل من 65 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أيار/مايو الماضي.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاع مخزون البنزين خلال الأسبوع الماضي بمقدار 696 ألف برميل، وهي أول زيادة لمخزون البنزين منذ أكثر من شهر، وتراجع مخزون النفط الخام بمقدار 23ر3 مليون برميل وهو ما يزيد عن التوقعات.

وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 16ر1 مليون برميل، بما في ذلك عمليات السحب من مستودعات التخزين الكبرى في أوكلاهوما التي تراجع مخزونها بمقدار 74ر1 مليون برميل. كما أعلن المعهد تراجع مخزون البنزين خلال الأسبوع الماضي بمقدار مليوني برميل تقريبا.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 13ر1 دولار إلى 46ر65 دولار للبرميل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع.

وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار بمقدار 80 سنتا إلى 23ر68 دولار للبرميل في نهاية تعاملات بورصة آي.سي.إي للعقود الآجلة الأوروبية.